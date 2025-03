AO VIVO: Acompanhe o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial das Escolas de Samba do Rio de Janeiro

22h25 – O carro abre alas da escola, “O Império de Oyó”, onde vivia Iá Nassô, uma das três fundadoras do Candomblé da Barroquinha, antes de vir escravizada no Brasil. 3 plataformas são acopladas no veículo.

22h23 – Lá vem a ala das baianas! “Guardiãs Ílaris”, guerreiras trazem em suas mãos o machado de xangô, representando o forte matriarcado.

22H16 – Comissão de Frente, “De Orí para Orí”, se apresenta, com pequenas falhas de execução no início da apresentação. Erros podem gerar punições na avaliação dos jurados.

Ficha técnica – Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Padre Miguel

Fundação: 12/11/1957

Cores: Vermelho e Branco

Presidente: Lenílson Leal

Enredo 2025: “Egbé Iya Nassô”

Carnavalescos: Alexandre Louzada e Lucas Milato

Diretores de Carnaval: Cícero Costa e Lara Mara

Intérprete: Bruno Ribas

Mestre de Bateria:

Rainha de Bateria:

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Vinicius Antunes e Jéssica Ferreira

Comissão de Frente: Sérgio Lobato

22h14 – Abrindo o desfile, Unidos de Padre Miguel inicia as apresentações separadas, este ano, em três noites de muita festa no Rio de Janeiro. Com o enredo “Egbé Iyá Nassô”, homenageia a história do primeiro terreiro de Candomblé do Brasil, destacando a resistência do povo negro e a força das mulheres africanas na luta pela fé e identidade.

22h10 – Boa noite! Começamos a transmissão ao vivo do primeiro dia dos desfiles do Grupo Especial das Escolas de Samba do Carnaval do Rio de Janeiro. Logo mais, às 22h30, a Unidos de Padre Miguel abre os desfiles da elite da folia carioca. Veja o horário previsto para cada desfile:

22h: Unidos de Padre Miguel

23h30: Imperatriz Leopoldinense

1h: Unidos do Viradouro

2h30: Estação Primeira de Mangueira