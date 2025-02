Carnaval 2025: SPTrans terá linhas especiais de ônibus para sambódromo

Para atender os foliões, vans do Atende+ para facilitar o deslocamento do público serão disponibilizadas em São Paulo; desfiles das escolas de samba ni Anhembi começam nesta sexta-feira (28)

Os desfiles das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, têm início hoje, sexta-feira (28), marcando o começo oficial do carnaval na capital paulista. Para facilitar o deslocamento do público até o local do evento, a SPTrans ativará duas linhas de ônibus especiais, além de disponibilizar vans do serviço Atende+. As linhas de ônibus partirão dos terminais Tietê e Barra Funda, bem como das estações de metrô Portuguesa-Tietê, da linha 1-Azul, e Palmeiras-Barra Funda, da linha 3-Vermelha. Os ônibus expressos levarão os foliões diretamente ao Sambódromo, com a tarifa regular de R$ 5. No entanto, a partir da meia-noite de domingo, a gratuidade da tarifa zero será aplicada.

Além disso, a Prefeitura de São Paulo disponibilizará vans do serviço Atende+ para pessoas com mobilidade reduzida, garantindo que todos possam participar da festa com conforto e segurança. A organização do evento está em sua reta final, com carros alegóricos já posicionados na dispersão. Entre eles, destacam-se os da Mocidade Alegre, campeã dos últimos dois anos, e o carro da Águia de Ouro, que prestará uma homenagem ao cantor Benito de Paula. O desfile de hoje contará com a participação de 14 escolas, começando às 21h com as Velhas Guardas de São Paulo e encerrando com a tradicional Camisa Verde e Branco.

A movimentação no Sambódromo é intensa, com veículos alegóricos aguardando para entrar na avenida. A segurança foi reforçada, com a presença de equipes da CET para organizar o trânsito, que será fechado durante os desfiles. Este evento promete ser um espetáculo à parte para os espectadores, com a expectativa de um grande público prestigiando as apresentações das escolas de samba.

A cobertura do evento continuará ao longo dos dias, trazendo todos os detalhes da folia em São Paulo. Os desfiles no Sambódromo do Anhembi são um dos momentos mais aguardados do carnaval paulistano, e a cidade está preparada para receber os foliões com muita alegria e segurança. A expectativa é de que o evento seja um sucesso, celebrando a cultura e a tradição do samba na capital paulista.

