OpenAI lança GPT-4.5 com aprimoramento na escrita e menos alucinações

Na última quinta-feira (27), a OpenAI revelou que está trabalhando em um novo modelo de inteligência artificial generativa, denominado GPT-4.5. Este modelo adota uma técnica conhecida como mistura de especialistas, que é similar à abordagem utilizada pela empresa DeepSeek. Essa inovação resultou em uma redução significativa de 37% nas chamadas “alucinações”, que são os momentos em que o chatbot cria informações falsas, em comparação com seu antecessor, o GPT-4.

Atualmente, o GPT-4.5 encontra-se em fase de testes e está acessível para programadores e usuários que assinam o plano ChatGPT Pro. A OpenAI ainda não confirmou se a nova tecnologia foi influenciada pela DeepSeek. Embora o modelo seja mais robusto e complexo, ele não apresenta raciocínio avançado, o que pode limitar sua aplicação em tarefas de programação.

Além do desenvolvimento do GPT-4.5, a OpenAI está buscando levantar até US$ 40 bilhões em investimentos, o que poderia elevar sua avaliação de mercado para US$ 300 bilhões. No entanto, a empresa enfrenta altos custos operacionais, o que a leva a considerar a possibilidade de restringir o acesso ao novo modelo para desenvolvedores.

Atualmente, o acesso ao GPT-4.5 é pago, mas a OpenAI não descarta a possibilidade de revogar esse acesso no futuro, dependendo da viabilidade econômica e do uso do modelo. Essa decisão pode impactar a forma como os desenvolvedores interagem com a nova tecnologia, refletindo as preocupações da empresa em relação à sustentabilidade financeira.

“O GPT-4.5 é um modelo muito grande e intensivo em computação, tornando-o mais caro e não um substituto para o GPT-4o [seu antecessor]. Por causa disso, estamos avaliando se continuaremos a oferecê-lo na API a longo prazo, enquanto equilibramos o suporte às capacidades atuais com a construção de modelos futuros”, informou a empresa.

