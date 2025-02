Experiência disputada, Camarote Bar Brahma tem aporte de R$ 50 milhões em carnaval de São Paulo

Caire Aoas está à frente do Camarote, que comemora 25 anos e fala sobre a visão como empresário, da festa mais popular do mundo

Criado há 25 anos para comemorar a reabertura de um dos bares mais lendários da capital, o Camarote Bar Brahma manteve o glamour durante todo esse tempo. Como entusiasta da cidade e principalmente enaltecendo o centro de São Paulo, Caire Aoas que é sócio criador da Diverti, grupo de entretenimento responsável por eventos como o CBB (Camarote Bar Brahma) e da Fábrica de Bares, empresa de gestão e operação de grandes bares, restaurantes e casa de shows da cidade, mantém o otimismo quando o questionamos sobre o cenário atual da economia, em uma entrevista exclusiva ao portal Jovem Pan.

“Apesar do desincentivo governamental que a gente tem em todas as esferas ainda acredito em uma luz no fim do túnel. Infelizmente, o Brasil tem uma falta de cultura de olhar para o segmento de gastronomia, da economia criativa, dos bares e restaurantes com olhar mais apropriado. O brasileiro e o governo em geral não têm essa noção, muito menos pratica políticas que incentivem esse segmento, mas eu continuo acreditando e investindo”.

Inicialmente, o CBB foi idealizado para receber celebridades e vip´s porém, com a demanda e as notícias, o local se tornando um espaço desejado e passou por diversas mudanças, até se apresentar como uma atração à parte do carnaval local. “O espaço permite uma interação não só de pessoas, de convidados, mas de ativação de marcas, lançamentos, shows especiais e ações de relacionamento em si. Assim como o Carnaval de Rua, assim como os desfiles das escolas de samba, o Camarote se torna uma experiência, que mistura um pouco de tudo que tem na cidade, gerando altos impactos, inclusive na economia e no turismo já que hoje, 40% do público do CBB é de fora da capital”, revela Aoas.

Pelos palcos já passaram grandes nomes da música brasileira como Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, Jorge Ben Jor, Léo Santana, Alexandre Pires, entre muitos outros. Se a responsabilidade já era grande por conta dos artistas envolvidos, imagina só ter que produzir estruturas que abrigam três grandes shows por noite: as pessoas não imaginam o tamanho do empreendimento e a logística envolvidos na atração que, ainda, tem uma assinatura visual própria.

“Criamos um ambiente completamente lúdico em que grande parte disso está envolvido o pessoal da cenografia e as equipes de integração. É como se fosse um mundo e à parte do sambódromo, recheado de atividades e surpresas que acontecem simultaneamente. Este ano escolhemos o tema ‘Faça florescer o Carnaval no CBB’ e trazemos uma linguagem floral em meio à cidade de concreto. Nos preocupamos, ano após ano, com a infraestrutura, shows oferecidos, ações exclusivas com marcas parceiras, espaços de bem-estar e, principalmente, com a entrega do que torna mágico e inesquecível o feriado mais animado de todos para cada folião”.

Empresário conta furo de jogador famoso nunca revelado

Obviamente, Caire Aoas é assediado por conta do evento e leva com bom humor as situações que ele e equipe tiveram que resolver nos bastidores de uma festa tão grandiosa. O empresário relembra sorrindo, de uma saia justa com um jogador da seleção brasileira, que ficou para a história dos bastidores do CBB. “Ao ser convidado, o jogador perguntou se poderia levar acompanhante e claro, nós autorizamos. Ele chegou no camarote literalmente com um ônibus com 40 pessoas, entre familiares e amigos. Foi uma situação bem engraçada porque ele não poupou convites já que tinham menores de idade no meio das pessoas e no camarote isso não é permitido. Tivemos que dar todo suporte para acomodar os menores em outro camarote que permitia menores e os outros em nosso e fizemos tudo sem perder o bom humor e muito menos a amizade. Ele até hoje é um grande amigo nosso”.

Estrutura diferenciada para comemorar 25 anos

Acessar o CBB é uma vivência desde o início mesmo: os foliões são recebidos no Expo Center Norte antes de irem para o Sambódromo do Anhembi com buffet de comida à vontade. “Apresentamos diferentes culinárias do país com destaques para cascata de chocolate e até escultura de sorvete. Um paredão de bebidas diversificadas e um espaço de beleza estão à disposição dos convidados já no esquenta da festa que possui música ao vivo”, adianta. Já no Anhembi, os clientes atravessam o véu da realidade para entrar em uma outra dimensão, onde a noite vira dia.

Dentro do Camarote, os convidados tem vista privilegiada dos desfiles das escolas de samba, shows de artistas renomados, quiosques que oferecem a culinária de famosos restaurantes e junk foods, espaço para ousar na criatividade com a maquiagem e para relaxar quando preciso, além da Varanda Vip, uma área do camarote que combina o melhor da Varanda Platinum com a Área Vip, oferecendo aos clientes a melhor vista dos desfiles, ao lado de celebridades.

Veja a programação dos shows

As apresentações de Alexandre Pires, Iza e Ferrugem compõem a programação do dia 28. No dia 01 de março, sobem ao palco Jorge Aragão, Mumuzinho e Xande de Pilares. Já o cantor Diogo Nogueira e o grupo Raça Negra se apresentarão no dia 02 de março, enquanto Léo Santana e Carlinhos Brown encerram as atrações do CBB, no dia 08 de março.

Para quem vem de fora, o Hotel Renaissance, situado no Jardins, eleito o hotel oficial do CBB oferece uma série de serviços exclusivos como café da manhã com horário estendido, chope disponível 24h, espaço relax, área de beleza, transfer para o receptivo e o camarote, além de cortesia de couvert artístico no Bar Brahma. “Também há um ponto de retirada antecipada de kits no hotel, garantindo mais praticidade aos hóspedes. Tudo foi pensado para oferecer a melhor experiência para todos os nossos clientes”, explica o executivo.