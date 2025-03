Paolla Oliveira brilha como Rainha de Copas no Cordão da Bola Preta

Musa do Carnaval participou do desfile do bloco de rua mais antigo do Rio de Janeiro e comemorou os 460 anos da Cidade Maravilhosa

Paolla Oliveira se destacou na manhã deste sábado (1) como a Rainha de Copas durante a celebração do Cordão da Bola Preta, onde usou um traje em preto e branco adornado com coroas. O bloco, que é o mais antigo do carnaval de rua no Rio de Janeiro, comemorou os 460 anos da cidade com o tema “Rio, eu te amo”. A festa atraiu milhares de foliões, incluindo a presença de artistas renomados.

A concentração do evento teve início às 7h na Rua Primeiro de Março, e o desfile percorreu a Avenida Presidente Antônio Carlos até o meio-dia. A Corte Real do Cordão da Bola Preta foi composta por figuras ilustres, com Neguinho da Beija-Flor assumindo o papel de padrinho e Maria Rita como madrinha, além das musas Emanuelle Araújo e Selminha Sorriso.

Fundado em 1918, o Cordão da Bola Preta é um ícone da cultura carnavalesca carioca, tendo superado diversas censuras e regulamentações ao longo de sua história. A marchinha “Quem não chora, não mama” é considerada o hino oficial do bloco, que espera atrair cerca de 700 mil foliões para a festa. O encerramento da celebração está programado para as 13h.

O evento não apenas celebra a tradição do carnaval, mas também reforça a importância do Cordão da Bola Preta na identidade cultural do Rio de Janeiro. Com um público tão expressivo, a festa se torna um verdadeiro espetáculo de alegria e união entre os participantes, que se reúnem para celebrar a cidade e sua rica herança cultural.

