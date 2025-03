Carnaval 2025: saiba quais escolas desfilam em SP neste sábado e os horários

Segundo dia de desfile está previsto para começar às 23h e encerrar às 6h30 de domingo (2)

Foto: NELSON GARIBA/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO SP - CARNAVAL/SP/GRUPO DE ACESSO/MOCIDADE UNIDA DA MOOCA - GERAL - Desfile da escola de samba Mocidade Unida da Mooca, a oitava e última a entrar na avenida pelo Grupo de Acesso 1 do Carnaval de São Paulo 2023, no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital paulista, na madrugada desta segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023. 20/02/2023



Acontece neste sábado (1º) o segundo dia de desfiles das escolas de samba de São Paulo. A escolha da ordem foi feita no dia 18 de janeiro, que teve como base a classiicação de 2024, critéiro que vale para todas as agremiações, seja Grupo Especial, Grupo de Acesso 1 ou Grupo de Acesso 2. Ao todo oito escolas vão passar pelo Sambódromo do Anhembi, entre às 22h30 e 5h de domingo (2), porém, as 20h30 já é possível aproveitar o espetáculo com o Afoxé Filhos da Coroa de Dadá. Como tradição, Cada escola tem uma hora para cruzar a avenida, caso ultrapassem o tempo, serão pensalisadas. Neste ano, volta a eleite do campeonato a Estrela do Terceiro Milênio, campeã do Grupo de Acesso 1 – e o Colorado do Brás, vice-campeão. No Grupo Especial, quem ficou com a taça foi a Mocidade Alegre, seguida pela Dragões da Real.

Confira a ordem e horário dos desfiles do Carnaval 2025:

22h30 – Águia de Ouro

Tema: “Em Retalhos de Cetim, a Águia de Ouro do Jeito que a Vida Quer”, faz apresentação que fala sobre o próprio Carnaval.

23h35 – Império de Casa Verde

Tema: “Cantando Contos. Reinos da Literatura”, valoriza a literatura nacional, com algumas referências a histórias em quadrinhos famosas nos Estados Unidos.

00h40 – Mocidade Alegre

Tema: “Quem Não Pode com Mandinga Não Carrega Patuá”, fala sobre a ancestralidade religiosa.

01h45 – Gaviões da Fiel

Tema: “Irin Ajó Emi Ojisé”, aborda a tradição das máscaras na África e seus diversos significados no continente.

02h50 – Acadêmicos do Tucuruvi

Tema: “Assojaba – A Busca Pelo Manto” faz referência aos tupinambás, povo que no ano passado celebrou o retorno ao Brasil de uma peça sagrada que estava na Europa desde o século 17.

03h55 – Estrela do Terceiro Milênio

Tema: “Muito Além do Arco-Íris!”, escola traz em seu samba-enredo a condeção a homofobia e faz críticas aos ataques à comunidade LGBTQIA+.

05h00 – Vai-Vai

Tema: “O Xamã Devorado y A Deglutição Bacante de Quem Ousou Sonhar Desordem”, fala sobre as referências a entidades de religiões de matriz africana.