Rosas de Ouro chega a oito títulos do Carnaval de São Paulo; veja ranking completo

Escola campeã de 2025 está atrás da Vai-Vai (15 títulos), Mocidade Alegre (12), Nenê de Vila Matilde (11) e Camisa Verde e Branco (9)

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Integrantes da agremiação Rosas de Ouro comemoram a vitória ao fim da apuração



A Rosas de Ouro é a grande campeã do Carnaval de São Paulo de 2025, conquistando seu oitavo título na história do samba paulistano. A vitória foi definida apenas pela nota do último jurado, totalizando 269,8 pontos, na frente da Tatuapé nos critérios de desempate. O último título da escola havia sido em 2010. A Rosas se mantém na quinta posição entre as escolas mais vitoriosas do Carnaval de São Paulo, atrás da Vai-Vai (15 títulos), Mocidade Alegre (12), Nenê de Vila Matilde (11) e Camisa Verde e Branco (9).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Vai-Vai, fundadora como cordão em 1930, é a maior campeã, com títulos desde 1974. A Mocidade Alegre conquistou a maioria de seus títulos a partir dos anos 2000, com a última vitória em 2024. Já a Nenê de Vila Matilde dominou o carnaval nas décadas de 1950 e 1960, conquistando oito de seus 11 títulos naquele período.

Confira o ranking completo das escolas campeãs do Carnaval de São Paulo:

Vai-Vai – 15 títulos

– 15 títulos Mocidade Alegre – 12 títulos

– 12 títulos Nenê de Vila Matilde – 11 títulos

– 11 títulos Camisa Verde e Branco – 9 títulos

– 9 títulos Rosas de Ouro – 8 títulos

– 8 títulos Lavapés Pirata Negro – 7 títulos

– 7 títulos Unidos do Peruche – 5 títulos

– 5 títulos Gaviões da Fiel – 4 títulos

– 4 títulos Império Casa Verde – 3 títulos

– 3 títulos Acadêmicos do Tatuapé – 2 títulos

– 2 títulos Mancha Verde – 2 títulos

– 2 títulos X-9 Paulista – 2 títulos

– 2 títulos Águia de Ouro – 1 título

– 1 título Brasil de Santos – 1 título

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA