Rosas de Ouro consegue virada na última nota e se sagra campeã do Carnaval de São Paulo após 15 anos

Escola da zona norte levou à avenida o enredo sobre a história dos jogos e sua influência na humanidade; Mocidade; Tatuapé ficou em segundo lugar, e a Gaviões da Fiel, em terceiro

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Desfile da escola de samba Rosas de Ouro pelo Grupo Especial do Carnaval 2025 de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi



A escola de samba Rosas de Ouro conquistou o título do Carnaval de São Paulo nesta terça-feira (4), encerrando um jejum de 15 anos. A vitória veio na última nota do quesito “Evolução”, após uma apuração disputada no Sambódromo do Anhembi. Com um total de 269,8 pontos, a agremiação da Freguesia do Ó e Brasilândia, na zona norte, garantiu seu quinto título no Grupo Especial. A última conquista havia sido em 2010, quando apresentou um enredo sobre o chocolate. Antes disso, venceu em 1991, 1992 e 1994.

O enredo deste ano, “Rosas de Ouro em uma Grande Jogada”, abordou a história dos jogos e sua influência na humanidade. A escola desfilou na madrugada de sábado (1º), sendo a sexta a entrar na avenida. Destaque para um dos carros alegóricos, que trouxe personagens clássicos da Nintendo, como Super Mário. A rainha de bateria, Ana Beatriz Godói, impressionou com uma fantasia que mudava de cor e exalava perfume.

A presidente da escola, Angelina Basílio, celebrou a vitória e destacou o trabalho da comunidade: “Eu sabia que ia virar, porque foi uma grande virada. Nós fomos com tudo, quero agradecer a comunidade”.

A leitura das notas aconteceu na tarde desta terça-feira e foi acompanhada apenas por diretores das escolas, imprensa e convidados. As notas foram atribuídas em nove quesitos: Enredo, Bateria, Samba-enredo, Mestre-sala e Porta-bandeira, Comissão de Frente, Harmonia, Alegoria, Fantasia e Evolução. O critério de desempate utilizado foi “Evolução”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com a apuração finalizada, duas escolas foram rebaixadas e disputarão o Carnaval de 2026 pelo Grupo de Acesso I. A Rosas de Ouro, por sua vez, retorna ao topo do Carnaval paulistano e reafirma sua tradição no desfile das escolas de samba.

*Reportagem produzida com auxílio de IA