Carnaval em São Paulo terá aumento de policiais e reforço na segurança

Polícia Militar anunciou que 15.000 policiais militares estarão presentes nas ruas, com ações de combate à importunação sexual e ao roubo de celulares

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO No total, 15 mil policiais militares estarão presentes durante o Carnaval de 2024 em São Paulo



A segurança durante o Carnaval no Estado de São Paulo contará com um esquema especial. A Polícia Militar anunciou que 15.000 policiais militares estarão presentes, o que representa aumento de mil agentes em relação ao ano anterior. Além disso, serão utilizadas 6.000 viaturas espalhadas pelas cidades paulistas. A operação contará ainda com agentes à paisana que acompanharão os deslocamentos dos foliões nos blocos, além de um efetivo treinado para atender ocorrências de importunação sexual. O plano será colocado em prática a partir do próximo sábado, 3 , com as celebrações de pré-Carnaval. A proposta prevê que os policiais fiquem empenhados também nos dias que antecedem o feriado e se estendam até o domingo de pós-carnaval. Em 2023, São Paulo registrou 3.486 roubos e furtos de celular, com cerca de 630 prisões efetuadas. No entanto, houve uma queda em relação às edições de 2020 e 2019, antes da pandemia, quando foram notificados, respectivamente, 5.450 e 5.471 crimes desse tipo.

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA