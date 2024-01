Stanley confirma a presença de chumbo em copos térmicos, mas descarta risco de contaminação

Empresa afirma que metal é utilizado para ‘garantir o isolamento a vácuo’ dos produtos; entenda os efeitos nocivos do componente

Reprodução / Instagram @stanley1913_brasil Manifestação ocorre após internautas dos Estados Unidos divulgarem testes nas redes sociais que comprovavam a presença do metal pesado em itens da marca



A empresa Stanley, responsável pela fabricação dos virais copos e garrafas térmicas, admitiu que há chumbo na composição de seus produtos. A manifestação ocorre após internautas dos Estados Unidos divulgarem testes nas redes sociais que comprovavam a presença do metal pesado em itens da marca. Em comunicado enviado ao site da Jovem Pan, a empresa diz que o material de vedação utilizado “inclui uma parcela de chumbo em sua composição”. Contudo, ressalta que não há contato do consumidor com o componente tóxico. “Não há chumbo em parte alguma da superfície de seus produtos que entre em contato com o consumidor, ou com líquidos e alimentos que estejam sendo consumidos. A marca utiliza um processo de fabricação que segue o padrão global da indústria para realizar o selamento na parede externa e garantir o isolamento a vácuo”, inicia a nota.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Uma vez selada, esta área é coberta por uma camada não removível de aço inoxidável, tornando-a inacessível aos consumidores. Na rara ocorrência desta tampa de inox se soltar, devido a algum caso extremo, possivelmente expondo o selante, este continuará sem contato com o conteúdo”, completa o texto. A acumulação de chumbo no organismo humano pode causar diversos danos irreversíveis na saúde neurológica e mental, além de também afetar as funções cerebrais, sangue, rins, sistema digestivo e reprodutor. Segundo o Ministério da Saúde, não há nível de exposição ao chumbo que seja conhecido como isento de efeitos nocivos.