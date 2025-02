Carnaval em São Paulo terá calor acima da média, alerta previsão

De acordo com o Climatempo, temperaturas no estado de SP devem subir durante o feriado e registrar valores entre 5°C e 7°C mais altos

De acordo com a previsão da Climatempo, as temperaturas no estado de São Paulo devem subir significativamente durante o Carnaval, com termômetros chegando a registrar valores entre 5°C e 7°C acima da média histórica. Em março, a média na capital paulista é de 28°C, o que pode resultar em temperaturas variando de 33°C a 35°C entre a próxima sexta-feira (28) e a Quarta-feira de Cinzas (5).

A Climatempo classifica essa situação como a quinta onda de calor do ano, enquanto o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) contabiliza apenas três ondas de calor oficialmente, todas ocorrendo no Rio Grande do Sul. A Defesa Civil de São Paulo está em processo de análise dos dados fornecidos pelo Inmet para validar a ocorrência dessa nova onda de calor.

Segundo a OMM (Organização Meteorológica Mundial), uma onda de calor é definida por temperaturas máximas que superam em pelo menos 5°C a média mensal durante um período de cinco dias consecutivos, afetando uma área ampla. Caso as altas temperaturas persistam, tanto a Defesa Civil quanto o Inmet devem confirmar oficialmente a nova onda de calor.

O mapa da Climatempo alerta que algumas regiões devem experimentar temperaturas entre 5°C e 7°C acima do normal, abrangendo estados como São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Este ano, São Paulo já registrou um recorde de 34,3°C, enquanto o Rio de Janeiro atingiu 41,2°C.

Para esta quarta-feira (26), a previsão é de que a temperatura máxima alcance 33°C, com a possibilidade de chuvas isoladas. O Inmet alerta para a possibilidade de precipitações a qualquer momento do dia. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) recomenda que a população mantenha a hidratação em dia e evite atividades físicas ao ar livre durante os períodos mais quentes do dia.

