Seis recém-nascidos morreram de hipotermia em Gaza em meio a onda de frio

Na última terça-feira (26), a morte de seis bebês em Gaza foi notificada devido às baixas temperaturas, que chegaram a 0°C. A situação é crítica para os moradores, que lutam para sobreviver entre os escombros deixados pela recente guerra entre Israel e Hamas,e a onda de frio que atinge o território. A Defesa Civil local confirmou que as fatalidades ocorreram na semana passada, sendo cinco no norte da Faixa de Gaza e um em Khan Yunis.

“Devido ao frio intenso e à falta de aquecimento, registramos a morte de seis recém-nascidos na última semana até hoje (terça-feira)”, disse à AFP o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Basal.

Embora um cessar-fogo tenha sido estabelecido em 19 de janeiro, a realidade para muitos palestinos continua a ser delicada. Centenas de milhares de pessoas ainda se encontram vivendo em barracas, enfrentando as consequências de um conflito devastador. As condições de vida são extremamente precárias, com a população lidando com a falta de abrigo adequado e recursos básicos.

“Não há combustível, eletricidade, gás, nem meios de aquecimento, e elas e a família foram expostas a frio extremo”, expressou o médico Saeed Salah, do Patient’s Friends Hospital em Gaza, durante entrevista com a Associated Press.

As temperaturas rigorosas agravam ainda mais a situação, especialmente para os recém-nascidos, que são mais vulneráveis a doenças e complicações de saúde. A tragédia das mortes infantis destaca a urgência de assistência humanitária na região, onde as necessidades básicas não estão sendo atendidas de forma adequada.

