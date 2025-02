Casal é flagrado fazendo sexo na Sapucaí durante ensaio de Carnaval

Ato, considerado inadequado e obsceno, foi registrado em vídeo e rapidamente se espalhou pelas redes

Fernando Frazão/Agência Brasil Desfiles na Sapucaí 2025 acontecem entre os dias 2 e 4 de março



Durante um ensaio técnico das escolas de samba na Sapucaí, no Rio de Janeiro, um casal foi flagrado em um camarote tendo relações sexuais, o que gerou uma onda de polêmica e vaias entre os presentes. O ato, considerado inadequado e obsceno, foi registrado em vídeo e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, atraindo a atenção dos internautas. A cena inusitada aconteceu no momento em que a escola de samba Unidos do Viradouro, atual campeã, se preparava para sua apresentação na Avenida. Inicialmente, o público ficou em estado de choque, mas logo começou a vaiar o casal, que, por sua vez, não demonstrou qualquer constrangimento diante da situação.

O episódio rapidamente se tornou alvo de piadas e trocadilhos e nas redes sociais, muitos deles fazendo referência ao enredo da Viradouro. Além disso, relatos indicam que esse não foi o único incidente do tipo registrado no camarote durante o ensaio, o que levanta questões sobre o comportamento dos foliões em eventos desse porte. Enquanto isso, a escola de samba continuou com seus preparativos, prometendo um desfile que será marcante e representativo. Até o momento, a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) não se pronunciou sobre o ocorrido.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA