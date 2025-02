Confira 5 dicas essenciais para se proteger da onda de calor no Carnaval

Dayanna Quintanilha, especialista em Clínica Médica e mestre em ciências da saúde da Afya, reforça dicas para aproveitar a festa em segurança

Unsplash/Quinten de Graaf Carnaval 2025 acontece entre os dias 1 e 4 de março



Se tem uma coisa que é mais do que tradicional no Brasil, é o Carnaval. Os primeiros registros da festa no país, datam de 1530, com a chegada dos portugueses à região de Pernambuco. “O Carnaval no Brasil é sinônimo de festa, mas existem tradições e origens que muitos não conhecem, como o fato das rodas de samba serem, no início, ‘clandestinas’, e a origem das hoje tradicionais escolas de samba”, comenta o professor de História Pedro Rennó, da plataforma Professor Ferretto. Anualmente a procura por destinos para celebrar essa data aumentam, sendo Salvador, Rio de Janeiro, Recife e São Paulo alguns dos pontos mais procurados pelos foliões. O crescimento no número de turistas estrangeiros também tem chamado atenção. Só no ano passado, apenas em fevereiro, mês em que o Carnaval caiu, o Brasil recebeu 833,31 mil turistas internacionais.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Se as expectativas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) se confirmar, esse ano deve ser o melhor desde 2015, quando movimento R$ 12,45 bilhões. Neste ano é esperado um movimento de R$ 12,03 bilhões em receita, um aumento de 2,1% em relação a 2024. Esse crescimento tem relação com a desvalorização do real. Só que, apesar da sua história mais do que consagrada, nem todo mundo saber de algumas curiosidades que rodam em torno do Carnaval. Vale lembrar que sua data, ou seja, se será celebrado em fevereiro ou março, está diretamente ligado a data cai a Páscoa, feriado cristão.

Neste ano, as ondas de calor que atingem o Brasil tem gerado preocupações sobre como deve ser os cuidados durante a folia. Dayanna Quintanilha, especialista em Clínica Médica e mestre em ciências da saúde da Afya, reforça dicas para aproveitar a festa em segurança.

1. Hidratação e proteção solar

As altas temperaturas exigem cuidados redobrados dos foliões na perda de água no organismo. A desidratação causa tontura, boca seca e fadiga. Água, água de coco e sucos naturais são as bebidas recomendadas para a reidratação. “Em caso de dúvida se o corpo está desidratado, observe a cor da urina. Se estiver mais escura é sinal que precisa ingerir mais líquido. Quanto mais clara, melhor. Outro ponto importante para esclarecer é que a bebida alcoólica em excesso contribui para o quadro de desidratação”, pontua Dayanna.

A maratona de blocos sob sol forte pode causar queimaduras, envelhecimento precoce da pele e aumentar o risco de câncer de pele. O uso do protetor solar é indispensável e a reaplicação dele a cada duas horas ou todas as vezes que tiver contato com a água. Roupas com proteção UV, chapéus e óculos de sol também são acessórios que ajudam na proteção.

2. Alimentação e energia

Manter uma alimentação saudável fortalece o sistema de defesa do organismo e garante energia para aproveitar a folia. A ingestão de vegetais, grãos e proteínas magras são as escolhas mais indicadas para reforçar o sistema imunológico. Outro cuidado com a alimentação é observar como e onde os alimentos consumidos estão sendo preparados. A higiene e condições são importantes para evitar intoxicação alimentar.

3. “Doença do Beijo”

Durante as festas, é importante lembrar que algumas infecções podem ser transmitidas pela saliva. Um exemplo é a mononucleose infecciosa, conhecida como “doença do beijo”. O contato próximo e o compartilhamento de copos e garrafas aumentam as chances de exposição ao vírus. “Apesar do momento ser de descontração, é necessário estar atento aos sinais e à saúde. O beijo pode transmitir não só a mononucleose, mas outras infecções virais e bacterianas. Caso haja sintomas nos dias seguintes como febre, cansaço excessivo e dores de garganta, cabeça e musculares, busque orientação médica”, explica a doutora.

4. Alergias

Brilho e cores fazem parte do carnaval, mas devemos ter atenção redobrada aos produtos usados na pele. Glitter e tintas faciais podem causar alergias, especialmente em quem tem pele sensível ou condições como dermatite atópica. Já os sprays coloridos, embora menos associados a reações alérgicas, podem provocar irritação respiratória se usados em locais fechados ou pouco ventilados. Para minimizar riscos, prefira produtos de qualidade e específicos para a pele, aplique hidratante e protetor solar antes do uso e sempre utilize em ambientes bem arejados.

5. Água evita ressaca?

Embora seja necessário estar bem hidratado principalmente nessa época, beber água antes de consumir álcool não previne a ressaca, mas pode ajudar a reduzir os efeitos da desidratação. O álcool aumenta a perda de líquidos no corpo, contribuindo para sintomas como dor de cabeça e mal-estar no dia seguinte. Manter-se hidratado durante a folia, intercalando água entre os drinques e bebendo líquidos ao longo do dia, é a melhor forma de minimizar os impactos do álcool no organismo. “Ninguém quer encerrar as comemorações do Carnaval antes do tempo, por isso essas dicas simples são eficientes para manter a disposição, a hidratação e um pós-carnaval saudável. O segredo está no equilíbrio”, finaliza a doutora.