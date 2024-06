Casal é preso em Fortaleza acusado de desviar dinheiro de campanhas de arrecadação de doação para o RS

De acordo com as autoridades gaúchas, eles utilizavam documentos falsos para abrir contas em bancos digitais e criar chaves PIX

Jürgen Mayrhofer/Governo do Rio Grande do Sul 19.05.2024 - Defesa Civil realiza o transporte de doações para o município de Montenegro Dois caminhões da Defesa Civil realizam o transporte de doações do depósito de Porto Alegre para o município de Montenegro



Um casal foi preso em Fortaleza nesta quinta-feira (13) acusado de desviar dinheiro de campanhas de arrecadação de doações para os gaúchos. Aldanísio Paiva e Regina Belo, ambos de 50 anos, foram detidos pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, responsável pela investigação. De acordo com as autoridades gaúchas, eles utilizavam documentos falsos para abrir contas em bancos digitais e criar chaves PIX, com números quase idênticos aos das campanhas legítimas. Segundo a polícia, foram criadas mais de 235 chaves para esse golpe. A ação do casal foi descoberta quando responsáveis pelas campanhas verdadeiras alertaram a polícia sobre o desvio de dinheiro. O casal, que se apresenta nas redes sociais como atores, foi preso preventivamente em Fortaleza, com o apoio da Polícia Civil do Ceará. Durante a operação, foram apreendidos RGs falsificados que eram utilizados para a abertura das contas bancárias. A prisão faz parte da Operação Dilúvio Moral, que combate práticas criminosas virtuais relacionadas às enchentes no Rio Grande do Sul. A polícia segue investigando o caso e tentando contato com os representantes do casal para que se pronunciem sobre as prisões.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA