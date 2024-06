Enchentes no RS causam aumento da inflação em Porto Alegre

Entre os produtos que tiveram maior alta de preços estão a batata inglesa, botijão de gás e gasolina

Após as recentes enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, a inflação na região metropolitana de Porto Alegre apresentou um aumento significativo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 0,64% em abril para 0,87% em maio. Entre as dez regiões metropolitanas e seis cidades acompanhadas durante na pesquisa, este foi o maior índice. Segundo o gerente da pesquisa, André Almeida, a situação de calamidade provocada pelas enchentes teve impacto direto no aumento dos preços de diversos produtos e serviços na região. Em maio, os principais destaques foram a batata inglesa, com alta de 23,94%, o botijão de gás com aumento de 7,39%, e a gasolina, que teve um acréscimo de 1,80%. Além disso, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que avalia a variação de preços percebida por famílias com renda entre um e cinco salários mínimos mensais, também registrou um aumento expressivo. Na região metropolitana de Porto Alegre, o INPC passou de 0,72% em abril para 0,95% em maio, sendo o maior aumento entre as regiões pesquisadas.

Publicado por Tamyres Sbrile

