Casal é preso no DF suspeito de abandonar recém-nascido em contêiner de lixo

Corporação chegou até a dupla após analisar imagens de câmera de segurança; vítima não sobreviveu

Tânia Rego/Agência Brasil Polícia Civil segue investigando o caso



A Polícia Civil do Distrito Federal (DF) prendeu um casal em flagrante, nesta segunda-feira, 24, suspeito de abandonar um recém-nascido em um contêiner de lixo, em Taguatinga. A vítima não sobreviveu. Segundo a polícia, o bebê foi colocado dentro de um saco plástico preto, juntamente com material genético semelhante à placenta. A corporação informou que identificou a dupla após analisar imagens de câmeras de segurança. O homem tem 27 anos e a mulher 28, ambos não tiveram a identidade revelada pela polícia. De acordo com informações da polícia, o casal chegou em um Celta de cor prata. Em seguida, colocam o saco plástico com o recém-nascido dentro da lixeira. Ainda segundo a PCDF, uma outra câmera registrou o momento em que a dupla deixa o prédio onde residem carregando um saco plástico. Os dois prestaram depoimento e, segundo a polícia, apresentaram versões inconsistentes. O casal afirmou que desconheciam a gravidez e que teriam ido a um apartamento desocupado para a mulher dar à luz, após a mãe sentir “fortes dores”. Outra versão apresentada foi de que o bebê teria nascido sem vida, “momento em que teria optado por descartá-lo em uma lixeira”, segundo informou a polícia. Ambos foram presos por infanticídio e ocultação de cadáver. O caso segue sendo investigado pela 12ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga, no Centro do município.