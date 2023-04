Morre mulher que teve 90% do corpo queimado em incêndio criminoso a ônibus no RJ no início de abril

Corpo será sepultado nesta terça-feira, 25, no Cemitério Nossa Senhora das Graças, na zona oeste da capital fluminense

Reprodução/Jovem Pan News Ônibus foi incendiado no início do mês de abril



Mais uma pessoa morreu vítima de um incêndio criminoso provocado por um homem no início do mês na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Larissa Silvestre da Silva, de 26 anos de idade, estava internada em estado grave no Hospital Caxias D’Or, em Duque de Caxias. Ela ficou com 90% do corpo queimado e estava internada há 18 dias na unidade de saúde. A filha de Larissa, de 4 anos, morreu um dia após o incêndio. O suspeito, identificado como Cléber da Conceição Cirilo, de 39 anos, também se feriu e morreu no último dia 12. Ele entrou no coletivo no dia 5 de abril, falou palavras desconexas e incendiou o ônibus. De acordo com os familiares de Larissa, a jovem estava respondendo aos medicamentos e tratamentos, chegou a ter um quadro estável, mas apresentou uma grave piora. O corpo será sepultado nesta terça-feira, 25, no Cemitério Nossa Senhora das Graças (Cemitério Tanque do Anil), na zona oeste da capital fluminense.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga