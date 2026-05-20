Casal encontra mais de 50 morcegos dentro de ar-condicionado; assista

O vídeo foi gravado em apartamento de Porto Alegre

Divulgação/Grupo Ecosul Mais de 50 morcegos são encontrados dentro de ar-condicionado.



Mais de 50 morcegos foram encontrados por um casal no ar-condicionado de seu apartamento, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. No vídeo publicado pela empresa Grupo Ecosul, especializada na remoção destes mamíferos em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é possível observar a grande quantidade de morcegos, a maioria filhotes, alojados dentro de um ar-condicionado residencial.

Em sua conta do Instagram, a empresa avisa que os animais preferem locais quentes, escuros e com pouco movimento, como dentro de aparelhos de ar-condicionado, que podem abrigar até mesmo colônias inteiras. O alerta inclui que, além do susto, a presença dos morcegos pode causar:

Mau cheiro constante

Barulhos durante a noite

Acúmulo de excrementos

Contaminação do ambiente

Danos ao funcionamento do aparelho

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Vale destacar que morcegos podem ser hospedeiros para zoonoses, que são doenças que podem ser passadas de animais para seres humanos, como a raiva, histoplasmose, vírus Nipah e Ebola.