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Manifestação no Aeroporto de Guarulhos pede fim da escala 6×1

Ato quer aprovação de Projeto de Lei que regulamenta a profissão de gari e trabalhadores de limpeza urbana

  • Por Rafael Rintzel
  • 20/05/2026 17h16
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Paulo Pinto/Agência Brasil Movimento no Aeroporto de Guarulhos. São Paulo (SP), 21/10/2025 - Movimento no Aeroporto de Guarulhos.

Trabalhadores representados pela FEMACO e pelo SINTEATA organizam manifestação pelo fim da escala 6×1 e a aprovação do PL 4146/20, que regulamenta a profissão de gari e trabalhadores de limpeza urbana. A mobilização acontece nesta quarta-feira (20) no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

O ato é composto por profissionais da limpeza urbana, asseio e conservação, áreas verdes e trabalhadores do setor auxiliar aéreo, denunciando jornadas consideradas exaustivas e cobrando mudanças nas relações de trabalho.

 
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De acordo com a assessoria do Aeroporto de Guarulhos, a mobilização está acontecendo no embarque do T3, mas não impede nenhum serviço do aeroporto e a operação segue normalmente.

Conforme os manifestantes, a mobilização busca chamar a atenção da sociedade e do Congresso Nacional para a necessidade de garantir mais qualidade de vida, saúde mental e dignidade aos trabalhadores que mantêm serviços essenciais funcionando diariamente.

A proposta do Projeto de Lei 4146/20 já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e atualmente aguarda votação no Senado Federal. O texto prevê, principalmente:

  • Piso salarial: fixa o pagamento mínimo nacional de R$ 3.036 para a categoria.
  • Jornada de trabalho: limita o expediente a 6 horas diárias e 36 horas semanais.
  • Direitos adicionais: garante adicional de insalubridade em grau máximo e regulamenta a aposentadoria especial.
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