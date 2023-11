Casal esconde arsenal em fundo falso de carro e acaba preso no interior de SP; veja vídeo

Foram apreendidos fuzis, pistolas, carregadores e munições; armas saíram do Paraguai e seriam levadas para a capital paulista

Divulgação/SSP Armas apreendidas pela Polícia Militar Rodoviária



de R$19,90/mês R$ 14,90 por mês plano anual Quero assinar agora mesmo! *Cancele a qualquer momento

Um casal foi preso na Rodovia Miguel Jubran (SP-333), em Florínea, no interior de São Paulo, após a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) encontrar um arsenal em fundo falso do veículo. Foram apreendidos fuzis, pistolas e munições. Além disso, o veículo tinha placas do Paraguai. O armamento seria levado para a capital paulista. A prisão foi efetuada na manhã desta segunda-feira, 20, por policiais militares do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário, no âmbito da Operação Impacto Consciência Negra. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os agentes realizavam uma fiscalização na rodovia quando abordaram o veículo. Segundo a pasta, o motorista ficou nervoso diante dos agentes o que levou os policiais a revistarem o carro. Os agentes encontraram diversas armas no fundo falso do porta-malas e nos forros das portas. No total, foram apreendidos cinco fuzis, 16 pistolas de calibres variados, carregadores e dezenas de munições, incluindo de .50, que tem capacidade para derrubar aeronaves. Questionado, o motorista disse que pegou as armas do Paraguai e as levaria para a capital paulista, segundo informou a SSP. O casal foi preso em flagrante por tráfico de armas e levado para a PF (Polícia Federal), onde a ocorrência foi apresentada. Veja o vídeo da apreensão abaixo: