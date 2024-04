Casal homossexual denuncia loja que se recusou a fazer convite de casamento

Henrique e Wagner usaram as redes sociais para se manifestar e tiveram apoio nas redes sociais; Jurgenfeld Ateliê os acusa de ‘heterofobia’

Reprodução/Instagram/@henriquelfn O caso repercutiu muito nas redes e uma rede de apoio se formou para o casal



O produtor Henrique Nascimento denunciou um ateliê do interior de São Paulo que se recusou a fazer “convites homossexuais” de casamento. Em prints divulgados em que mostram a conversa entre o ateliê e Henrique, a empresa pede para que o rapaz procure outro lugar para fazer os convites, “seria bacana você procurar uma papelaria que atenda sua necessidade”, escreveu o Jurgenfeld Ateliê como resposta. O caso repercutiu muito nas redes, e a empresa se posicionou e disse seguir princípios cristãos, alegando não se tratar de “homofobia ou qualquer tipo de preconceito, mas sim de princípios e valores”. Em um post apagado, o ateliê fala sobre “heterofobia”, que seria o preconceito contra héteros, já que os donos da empresa são uma mulher e um homem.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O casal homossexual prestou um boletim de ocorrência na madrugada desta quarta-feira (24). “É com grande decepção que expressamos nossa profunda insatisfação com a recusa em fornecer serviços para o nosso casamento, simplesmente por sermos um casal homossexual. Ficamos chocados e entristecidos ao sermos informados de que nossa orientação sexual era um motivo para negar nossos convites de casamento”, escreveu Henrique. No Instagram, uma rede de apoio se formou para o casal Henrique Nascimento, 29 anos, e Wagner Cardoso, 34 anos. Amigos, familiares e desconhecidos estão denunciando perfil do ateliê e expondo o caso de homofobia.

Em post apagado nas redes sociais, o ateliê afirma que o caso é heterofobia