Casal tinge cachoeira durante chá revelação e é alvo de críticas; veja vídeo

Registro do momento foi apagado das redes sociais após repercussão negativa nas redes sociais, onde pais foram duramente criticados pelos internautas

Reprodução/Twitter @lazarothor1 Casal usou corante azul para colorir cachoeira



Um casal gerou polêmica ao tingir as águas de uma cachoeira para divulgar o sexo de seu bebê durante um chá revelação. O evento aconteceu neste domingo, 25, no rio Queima-Pé, em Tangará da Serra, no Mato Grosso. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que a mancha azul causada por corantes desce a cachoeira e revela que o bebê do casal será do sexo masculino. Originalmente publicado pelos pais, o registro do momento foi apagado depois de uma grande repercussão negativa e de diversas críticas à atitude. “Que ideia ridícula, mais absurdo que fazer o chá revelação”, disse uma usuária do Twitter. “Chá revelação pra revelar a m**** que vocês tão fazendo”, continuou outro internauta. “A noção e o respeito ao meio ambiente passaram longe”, completou um terceiro usuário.

Confira o registro do chá revelação: