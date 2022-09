Caetano Veloso lança campanha para tirar votos de Ciro Gomes no 1º turno

Cantor, que já declarou ser eleitor do pedetista em outras eleições, manifestou-se a favor do voto útil no ex-presidente Lula (PT) neste ano; artista também relembrou uma fala de Leonel Brizola

Nilton Fukuda/Estadão Conteúdo - 23/05/2018 Caetano Veloso, eleitor de Ciro Gomes, lançou um movimento para 'desidratar' a corrida presidencial do pedetista



O cantor Caetano Veloso passou a aumentar o coro de vozes que pregam o voto útil e intensificou a ofensiva contra Ciro Gomes (PT). Em um movimento chamado de #tiragomes, o artista aparece em um vídeo curto e realiza uma menção ao ex-governador Leonel Brizola, ao afirmar que o histórico pedetista afirmava que “artista não dá voto”. “Mas tira, então…”, disse Veloso. Em seguida, uma imagem em vermelho com a frase #tiragomes aparece na tela. Embora o cantor não tenha publicado o conteúdo em suas redes sociais, o material passou a ser espalhado nos grupos de WhatsApp. Eleitor de Ciro Gomes no passado, Cartano passou a ser um defendor do voto útil no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro, inclusive, mencionou Veloso na última semana. Durante agenda de campanha, o ex-governador do Ceará disse que tanto Caetano Veloso quanto Tico Santa Cruz (ex-eleitores de Ciro) são “boas pessoas, mas que todos estão lá com a vida ganha. Quem tá preocupado com o dia seguinte é quem não tem plano de saúde, não tem como pagar a mensalidade escolar, é quem está submetido ao terrorismo das facções criminosas nas periferias, é quem tá na fila de cirurgia eletiva”. Veloso se junta a outras personalidades, como Vanessa da Mata e Gregório Duvivier como ex-eleitores do pedetista que passaram a pregar voto útil após Ciro não deslanchar nas pesquisas eleitorais. Com menos de sete dias para a definição do futuro da presidência da República, Lula lidera os principais levantamentos com mais de 40% da preferência do eleitorado, enquanto Ciro aparece com menos de 10% das intenções de voto.