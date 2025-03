Casarão desaba no Rio de Janeiro e deixa ao menos um morto 

Colapso da estrutura resultou na morte de uma pessoa, que estava dentro de um carro que foi atingido pelos destroços

frame Bombeiros-RJ/Divulgação Casarão localizado na Rua Senador Pompeu, no coração do Rio de Janeiro, desabou



Um casarão localizado na Rua Senador Pompeu, no coração do Rio de Janeiro, desabou no início da tarde desta quinta-feira (20). O colapso da estrutura resultou na morte de uma pessoa, que estava dentro de um carro que foi atingido pelos destroços. Após o acidente, as autoridades locais tomaram a decisão de interditar a via para garantir a segurança dos pedestres e facilitar o trabalho das equipes de resgate. A situação gerou preocupação entre os moradores e comerciantes da região, que temem por novas ocorrências. Equipes de emergência foram acionadas imediatamente para atender a ocorrência e realizar a remoção dos escombros. A identificação da vítima e as circunstâncias que levaram ao desabamento ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA