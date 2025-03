Dezoito brasileiros envolvidos com o PCC são indiciados nos EUA por tráfico de armas e fentanil

A operação, denominada ‘Take Back America’, expôs uma rede que operava entre a Flórida e a Carolina do Sul, com destino a Massachusetts

Reprodução As acusações enfrentadas pelos réus incluem tráfico de armas sem a devida licença e posse ilegal de armamentos



Dezoito brasileiros associados a facções criminosas, entre elas, o Primeiro Comando da Capital (PCC) foram indiciados nos Estados Unidos por envolvimento em tráfico de armas e fentanil. A maioria dos indivíduos se encontrava em situação irregular no país. A operação, denominada “Take Back America” (Tome a América de volta), expôs uma rede de tráfico que operava entre a Flórida e a Carolina do Sul, com destino a Massachusetts, além de evidenciar o crescente problema de saúde pública relacionado ao fentanil. Durante a investigação, o Departamento de Justiça dos EUA confiscou 110 armas ilegais, munições e substâncias de fentanil.

Os acusados, cujas idades variam de 21 a 50 anos, estavam espalhados por diversas cidades de Massachusetts. A procuradora Leah Foley destacou que o grupo estava vinculado a um “sindicato do crime ilegal”, com o tráfico de armas associado a uma organização criminosa de caráter transnacional.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As acusações enfrentadas pelos réus incluem tráfico de armas sem a devida licença e posse ilegal de armamentos. As penas para esses crimes podem alcançar até cinco anos de prisão, além de multas que podem chegar a US$ 250 mil. Após o cumprimento das sentenças, os acusados também estão sujeitos à deportação.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias