Caso Henry: Jairinho tem novo interrogatório marcado para segunda-feira

Monique Medeiros também poderá ser reinterroga em razão de acréscimos da prova oral

O ex-vereador doutor Jairinho tem um novo interrogatório marcado para a próxima segunda-feira, 13, na justiça do Rio de Janeiro. Ele já tinha sido convocado a prestar depoimento em fevereiro deste ano, mas ficou em silêncio, alegando problemas e fragilidade na perícia do caso. Ele solicitou acesso a documentos para embasar a defesa dele. Já a ex-companheira dele, Monique Medeiros, prestou um longo depoimento na ocasião. De acordo com a juíza do caso, Elizabeth Machado Louro, Monique também poderá ser reinterroga na próxima segunda em razão de acréscimos da prova oral.

Na semana passada, o perito que fez o laudo da morte de Henry Borel e um outro contratado pela defesa de Jairinho foram ouvidas pela juíza do caso. A sessão teve momentos de tensão e até de bate-boca entre os advogados de defesa e acusação, até a juíza acabou se exaltando. A segurança do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro interveio para evitar uma briga em pleno tribunal entre os advogados. Jairinho e Monique são acusadas pela morte do menino Henry Borel, de apenas 4 anos de idade, em março de 2021. Os dois já são réus na justiça fluminense por homicídio triplamente qualificado por motivo torto e sem direito de defesa da vítima. Doutor Jairinho segue preso desde o ano passado, já Monique deixou a cadeia este ano e está em prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica.

