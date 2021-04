Caso Henry: Mãe fez selfie na delegacia ao depor sobre morte do filho; veja a foto

Na imagem recuperada pela polícia, Monique posa com um sorriso discreto e os pés sobre a cadeira; autoridades apontam que ela também foi ao cabelereiro após o enterro da criança

Imagem: Reprodução/Instagram @henryborelmedeiros Monique Medeiros e Dr. Jairinho são investigados por homicídio duplamente qualificado por morte de Henry



A mãe do menino Henry Borel Medeiros, Monique Medeiros de Almeida, tirou uma selfie com seu celular na 16ª DP – Barra da Tijuca, no dia em que prestou seu primeiro depoimento à Polícia Civil do Rio de Janeiro após a morte da criança. A imagem foi recuperada pela polícia, que apreendeu o celular da mulher. Na foto registrada nove dias após o óbito do filho de 4 anos, Monique aparece ao lado de um homem, com um sorriso discreto e os pés sobre a cadeira. A polícia ainda apontou que, no dia seguinte ao enterro de Henry, ela gastou R$ 240 com os serviços de manicure, pedicure e escova em um cabelereiro na Barra da Tijuca.