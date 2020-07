Casos de Covid-19 passam de 12 milhões no mundo; EUA registram 25%

Quatro dos dez países do mundo com o maior número de casos são latino-americanos

EFE/Juan Ignacio Roncoroni O número de mortes por Covid-19 totalizam 556.335



Os casos do novo coronavírus atingiram a marca de 12,3 milhões em todo mundo. Quase um quarto está concentrado nos Estados Unidos, que superou os 3 milhões de infecções, segundo dados divulgados neste sábado, 11, pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O número de mortes por Covid-19 totalizam 556.335, sendo o continente americano com mais vítimas (279 mil), seguido pela Europa, com mais de 201 mil óbitos.

A taxa de novas infecções continuam a aumentar no continente americano, sul e sudeste da Ásia e África, enquanto já por várias semanas se estabilizam na Europa, Oriente Médio e no leste da Ásia-Pacífico.

Quatro dos dez países do mundo com o maior número de casos (Peru, Chile, México e Brasil) são latino-americanos, enquanto a Espanha caiu para o nono lugar e há um forte aumento na África do Sul, que ocupa a 11ª posição com mais de 250 mil infecções.

O número de pacientes recuperados, segundo dados das redes nacionais de saúde compiladas pela OMS, somam 7,4 milhões, mais de 60% dos casos registrados.

Já as pessoas que seguem internadas em estado grave estabilizou em 58 mil em todo o mundo por semanas, embora sua porcentagem do total de casos ativos tenha caído nas últimas semanas de 2% para 1%.

* Com EFE