Castelo do último baile da Monarquia Brasileira será reaberto ao público

Após ficar fechado para reformas por um ano e meio, o espaço receberá visitantes a partir do dia 08 de julho

Acervo DPHDM / Divulvação Ilha Fiscal foi palco do último baila da Monarquia Brasileira



Uma pérola cercada pelas calmas águas da Baía de Guanabara. Assim podemos definir o castelo da Ilha Fiscal, local onde foi realizado o último baile da Monarquia Brasileira, que ocorreu seis dias antes da Proclamação da República, em 1889. O espaço será reaberto à população no próximo dia 08 de julho, após ficar fechado por um ano e meio para reformas, e funcionará de quarta-feira à domingo nos horários de 12h45, 14h15 e 15h30. A escuna que levará os visitantes até o monumento tem capacidade para receber 105 pessoas. Todas as visitas são guiadas por profissionais, que contam a história, tiram dúvidas e interagem com o público.

Construída a pedido do Imperador Dom Pedro II no final do século XIX para ser posto alfandegário do Porto do Rio de Janeiro, a edificação possui uma arquitetura em estilo neogótico provençal e arte em cantaria. A novidade é a Galeota Imperial, embarcação utilizada pela Família Imperial, que está do lado de fora do castelo, em uma vitrine própria, em que o visitante, por meio de uma passarela, terá acesso. Atualmente, a Ilha Fiscal faz parte do Complexo Cultural mantido pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM), e tem uma média de 40 mil visitantes anuais, conforme dados anteriores à pandemia. Os ingressos poderão ser adquiridos antecipadamente online ou na bilheteria do Espaço Cultural da Marinha, localizado na Orla Conde (Boulevard Olímpico), s/no, Praça XV, Centro, Rio de Janeiro.