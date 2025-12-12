Ceagesp calcula danos causado por apagão de mais de 40 horas

Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo foi uma das atingidas pela falta de energia da Enel devido a chuva e fortes ventos que atingiram a cidade na quarta-feira (10)

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO Ceagesp diz que "prejuízos causados aos mais de 3 mil comerciantes que operam no Entreposto da CEAGESP na capital paulista ainda estão sendo apurados



A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) – maior entreposto da América do Sul – informou nesta seta-feira (12) que teve a energia restabelecida após passar quase três dias sem luz devido ao apagão que atingiu a capital paulista após um vendaval de mais de 100km/h.

“Depois de mais de 40 horas, foi restabelecido pela Enel o fornecimento de energia elétrica ao Entreposto Terminal São Paulo (ETSP)”, diz a nota, acrescentando que os “prejuízos causados aos mais de 3 mil comerciantes que operam no Entreposto da CEAGESP na capital paulista ainda estão sendo apurados”.

A CEAGESP é responsável pelo abastecimento de Frutas, Legumes, Verduras, Peixes e Flores de uma das maiores metrópoles do mundo, além de centenas de cidades ao seu redor. A Companhia afirma que com o retorno da energia, as operações devem voltar ao normal, gradativamente, ao longo do dia. “A CEAGESP ressalta que a energia elétrica é um insumo fundamental para as operações do Entreposto de São Paulo e para os comerciantes que operam em suas instalações”.