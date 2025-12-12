Nunes cobra intervenção federal na Enel após apagões recorrentes em SP

Prefeito afirma que a União possui mecanismos legais para intervir imediatamente na concessionária e critica a qualidade do serviço prestado à população

Arthur Lamonier/Ato Press/Estadão Conteúdo Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, defende que o Governo Federal realize uma intervenção administrativa na Enel



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, defendeu nesta sexta-feira (12) que o Governo Federal realize uma intervenção administrativa na Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica na capital paulista. Em entrevista ao Jornal da CBN, o chefe do Executivo municipal argumentou que a medida é necessária diante dos sucessivos problemas no fornecimento de luz e da demora no restabelecimento do serviço após eventos climáticos.

Nunes ressaltou que o contrato de concessão é de competência federal e, portanto, cabe à União e à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a responsabilidade de fiscalização e punição mais severa. Segundo o prefeito, existem dispositivos contratuais, como decretos presidenciais, que permitiriam uma ação rápida para afastar a atual gestão da empresa ou romper o contrato.

A declaração ocorre em um contexto de insatisfação generalizada com a empresa, agravada por vários episódios recentes de apagões que deixaram milhares de imóveis sem energia por longos períodos.

O prefeito classificou o serviço prestado como ineficiente e destacou que a administração municipal tem cobrado soluções, mas esbarra nos limites de sua jurisdição, já que a regulação do setor elétrico é federal.

Além de pedir a intervenção, Nunes reforçou que a continuidade da Enel na cidade se tornou insustentável e que a população não pode continuar refém da falta de infraestrutura e de planos de contingência adequados para lidar com chuvas e ventos fortes.