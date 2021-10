Ceará lança programa para CNH gratuita; saiba como se cadastrar

Público-alvo do programa ‘CNH Popular’ é principalmente a população de baixa renda do Estado

Foto: Detran Programa já foi realizado em outros anos e beneficiou 159 mil cearenses



O governo do Ceará lançou oficialmente uma nova edição do programa ‘CNH popular’ nesta quarta-feira, 13, e o governador Camilo Santana (PT) anunciou as regras para quem deseja participar. No total, serão 25 mil carteiras de habilitações gratuitas dos tipos A (motos) e B (carros comuns) ofertadas em 2021 e ao longo de 2022 – 5 mil serão em Fortaleza e 20 mil nos municípios do interior. Três tipos de pessoas estarão habilitadas a se inscrever para obter o benefício: pessoas com deficiência, quem recebe o Bolsa-Família e egressos do sistema penitenciário. O Ceará realiza o programa desde 2009 e 159 mil pessoas já foram habilitadas a conduzir veículos por causa dele.

A inscrição é feita através do site do Detran do Ceará, depois clicar em habilitação e em ‘CNH popular’. Então, é necessário selecionar a forma de acesso (primeira habilitação); informar o CPF, e em seguida confirmar. Depois, aparece um formulário que pedirá dados como contato e profissão. Então, deve-se anexar os documentos que comprovem estar entre o público-alvo do programa, como comprovante de residência, identidade, NIS ou CPF, e também deixar dados como celular e e-mail. O pedido será analisado por uma comissão e a pessoa pode acompanhar o status pelo site, mas também receberá informações no e-mail. É importante ressaltar que as inscrições não são feitas pelo WhatsApp ou qualquer outro aplicativo.