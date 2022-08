Censo 2022: IBGE abre mais de 6,7 mil vagas temporárias

Inscrições podem ser feitas, de forma presencial, nesta sexta-feira, 26, e na segunda-feira, 29

Licia Rubistein/Agência IBGE Notícias IBGE é o responsável pela realização do Censo Demográfico Brasileiro



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas, até segunda-feira, 29, para o processo seletivo simplificado para preencher 6.514 vagas de recenseador e 251 de agente censitário municipal e agente censitário supervisor. O trabalho é temporário e vai atuar no Censo 2022. As inscrições podem ser feitas, de forma presencial, nesta sexta-feira, 26, e na segunda-feira, 29. O local de inscrição está definido no Anexo I do edital, disponível no site do IBGE, que traz a distribuição das vagas por município. Cidades de 18 estados estão contempladas para as vagas de recenseador e 16 estados ainda têm vagas para agentes censitários municipais e supervisores. Uma parcela das vagas será destinada a pessoas com deficiência e para pessoas pretas ou pardas. A seleção será feita por meio de análise de títulos, de acordo com a titulação acadêmica dos candidatos. Além da remuneração, os contratados receberão auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais.