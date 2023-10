Censo 2022: Santos tem maior proporção de mulheres no país

Dos 418 mil habitantes da principal cidade do litoral paulista, 54,7% (cerca de 229 mil) são do sexo feminino

Divulgação/Prefeitura de Santos A cidade de Santos tem 228.881 mulheres, segundo o último Censo



Segundo os dados do Censo Demográfico 2022, a cidade de Santos, localizada no litoral de São Paulo, lidera em termos de proporção de mulheres no Brasil. Com uma população de 418.608 habitantes, 54,7% (228.881) são do sexo feminino. Logo em seguida, aparecem Salvador (BA), São Caetano do Sul (SP) e Niterói (RJ), com 54,4%, 54,3% e 54,2% de suas populações formadas por mulheres, respectivamente, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Enquanto isso, em todo o país, há um excedente de 6 milhões de mulheres em relação aos homens. Dos 203.062.512 residentes no Brasil, 51,5% (104,5 milhões) são mulheres e os restantes 48,5% (98,5 milhões) são homens. No entanto, contrariando essa tendência nacional, 2.519 municípios têm mais homens do que mulheres. O destaque vai para a cidade de Balbinos, no interior de São Paulo, onde 81,6% dos 3.887 habitantes são do sexo masculino.