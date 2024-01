Centro da Valorização da Vida abre vagas para voluntários na capital paulista

Curso on-line e gratuito é ofertado para pessoas que desejam atuar como apoio emocional, por telefone ou presencialmente, de maneira voluntária

Banco de Imagens / Freepik Voluntários do Centro de Valorização da Vida fornecem apoio emocional por meio do telefone ou de forma presencial



O Centro de Valorização da Vida (CVV) está com inscrições abertas para pessoas que desejam atuar como voluntárias na iniciativa. Antes de começar o voluntariado efetivamente, é preciso se preparar por meio de um curso on-line e gratuito que será ofertado por webconferência a partir do dia 22 de fevereiro. Outras turmas terão início nos dias 9 de março e 18 de março. Todas as três turmas terão uma aula por semana, com a duração de dois meses. As vagas são para o CVV do Posto Penha, na capital paulista. Para ser voluntário, é preciso ter mais de 18 anos e disponibilidade mínima de 4 horas para um plantão semanal.

De acordo com o coordenador do CVV do Posto Penha, Nelson Oliveiro Fernandes Junior, toda pessoa que tenha vontade de se tornar voluntária do centro de atendimento precisa passar pelo Programa de Seleção de Voluntários (PSV). “O voluntário faz um curso on-line de dois meses e, após ser aprovado no curso, realizará o apoio emocional pelo telefone, que pode ser remoto ou presencial no posto”, disse. Ele reforça que quem exerce o voluntariado adquire uma nova filosofia de vida, “baseada no sentimento de ser humano, sem julgamentos, críticas e na aceitação do próximo como ele é”. Para fazer sua inscrição, basta acessar o site https://cvv.org.br/quer-ser-voluntario e outras informações podem ser obtidas pelo Whatsapp (11) 97966-1189 ou pelo e-mail penha@cvv.org.br.

De acordo com o Centro de Valorização da Vida, o suícidio é considerado um problema de saúde pública e, só no Brasil, são cerca de 14 mil casos por ano. Entre os jovens de 15 a 29 anos, é a quarta causa de morte mais recorrente. “O CVV assumiu como tarefa, desde a sua criação, estimular essa discussão. Reunimos aqui textos, estudos e discussões a respeito do tema. Queremos a sua colaboração, seja você um pesquisador, profissional da saúde, educador, pessoa impactada diretamente ou, simplesmente, um interessado pela vida humana”, diz o site do CVV.