Centro de paraquedismo suspende atividades por tempo indeterminado após quatro mortes em 2022

Aluno de paraquedismo Andrius Jamaico Pantaleão, de 38 anos, morreu após cair sobre o telhado de uma casa

Justiça determinou a paralisação do lançamento de paraquedistas do Centro Nacional de Paraquedismo sobre áreas urbanas



O Centro Nacional de Paraquedismo suspendeu as atividades por tempo indeterminado, em Boituva, interior de São Paulo. A decisão foi tomada na sexta-feira, 22, após a Justiça determinar a paralisação do lançamento de paraquedistas sobre áreas urbanas. Isso porque, no último dia 19, o aluno de paraquedismo Andrius Jamaico Pantaleão, de 38 anos, morreu depois que caiu sobre o telhado de uma casa. Com este caso, o número de mortos em saltos de paraquedas chega a quatro apenas neste ano. Em relação a determinação da Justiça, caso a medida seja descumprida, o Centro Nacional de Paraquedismo terá de pagar uma multa de R$ 50 mil por dia. Além disso, a escola de paraquedismo que Andrius frequentava também teve que suspender as atividades até a conclusão do laudo pericial sobre as causas do acidente.