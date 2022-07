Constantino critica pesquisas de intenções de voto e diz que Lula atua nas ‘sombras’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram a vantagem que o petista leva nos novos levantamentos

João Gabriel Alves/Enquadrar/Estadão Conteúdo Ex-presidente Lula lidera as pesquisas de intenções de voto, divulgadas nesta segunda-feira, 25



Novas pesquisas de intenções de voto para a Presidência da República, divulgadas nesta segunda-feira, 25, indicam que o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seguem como os principais candidatos tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições 2022. Entre elas está o levantamento do Ipespe, contratada pela XP Investimentos, que mostra o petista na frente com 44% das intenções de voto, antes 35% do atual presidente. Já no segundo turno Lula computa 53% e Bolsonaro contabiliza 36%. Com um cenário diferente, a segunda pesquisa da FSB, encomendada pelo Banco BTG Pactual, aponta que, no primeiro turno, Lula registra 44% das intenções de voto e Bolsonaro contabiliza 31%. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 25.

O comentarista Rodrigo Constantino criticou as pesquisas e disse que existem duas alternativas gritantes. A primeira, segundo ele, é que Lula atua nas “sombras”, apenas nos bastidores. Já a segunda seria Bolsonaro, que vai às ruas e tem lotado os eventos por onde passa. “Essas pesquisas erram na boca de urna. Acho que isso é tudo que precisamos saber ou lembrar para discutir com tanta antecedência. Cada uma varia de um jeito. Depende da escolha da mostra, que é muito pequena em relação ao todo. Depende da pergunta como é feita, do município escolhido para selecionar essa mostra. Então têm muitas pegadinhas neste processo. Eu não confio muito nessas pesquisas. Estamos analisando essas duas pesquisas um dia depois do Maracanãzinho, o lançamento oficial da candidatura de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Então temos duas alternativas. Acreditar naquilo que nossos olhos viram, um Maracanãzinho lotado, ou no lançamento da candidatura do Lula, que nem ele próprio foi. O negócio dele é só nos bastidores, é só se encontrar nas sombras com Renan Calheiros, com pessoas sem suspeitas de corrupção no currículo. Então isso que restou ao Lula”, comentou.

