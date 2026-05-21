Centro de SP terá palcos 24 horas na Virada Cultural; veja programação
Nomes como Luísa Sonza, Manu Chao, Marina Sena, Seu Jorge e Ajulliacosta estão entre as principais atrações
A Virada Cultural 2026, que acontece nos dias 23 e 24 de maio, em São Paulo, vai reunir 1.200 atrações em 21 palcos espalhados pelas diferentes regiões da cidade. Nomes como Luísa Sonza, Manu Chao, Marina Sena, Seu Jorge e Ajulliacosta estão entre as principais atrações.
O centro da cidade, tradicionalmente, é um dos principais polos de concentração de shows e atividades promovidas pelo evento, e vai abrigar algumas das apresentações mais aguardadas para a edição deste ano. Muitos palcos têm programação 24 horas, que vira a madrugada com shows musicais e performances artísticas.
Confira a programação dos palcos 24 horas do centro da cidade.
Palco Anhangabaú
Endereço: Pq Anhangabaú, 350 – Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
- 17h – João Carlos Martins
- 18h – Mocidade Alegre
- 19h30 – Péricles
- 22h – Luisa Sonza
24 de maio
- 0h30 – Manu Chao
- 3h – Orchestre Polyritmo de Cotonou
- 5h30 – Western Standard Time
- 9h – Funmilayo Afrobeat Orquestra
- 14h – Marina Sena
- 16h30 – Seu Jorge
- 18h30 – Alexandre Pires
Palco Arouche
Endereço: Largo do Arouche s/n – Centro
23 de maio
- 19h – Jadsa
- 21h – Catto
- 23h – Brisa Flow e DJ Lys Ventura
24 de maio
- 1h – Ebony
- 3h – Mc Luanna
- 5h – Urias
- 10h – Bruna Mendez
- 12h – Núbia
- 14h – Tulipa Ruiz
- 16h – Ajulliacosta
- 18h – Céu – 20 anos
Palco São João
Endereço: Av. São João, 1101 – República
23 de maio
- 18h – Sidney Magal
- 21h – Odair José
- 23h30 – Banda Fruto Sensual
24 de maio
- 2h – Gaby Amarantos
- 4h30 – Johnny Hooker
- 11h – Rom Santana
- 13h – Juliana Linhares
- 15h – Otto canta Reginaldo Rossi
- 18h – Joelma
- Jazz 24h – Ramos de Azevedo
Endereço: Praça Ramos de Azevedo, República
- DJs de Intervalo: DJ Janaina Nas, DJ Mary G, DJ Calle e DJ Pensanuvem
23 de maio
- 18h – Deejazz participação Izzy Gordon
- 20h – Sintia Piccin Quinteto
- 22h – Marcos Fischer Quinteto
24 de maio
- 0h – Joy Sales tributo a Erikah Badu
- 2h – Lucas Gomes Quinteto
- 0h30 – Barranco Trio
- 5h – Tarkus Trio
- 9h – Lilian Estela Quarteto
- 11h – Giu Nogueira Quarteto
- 13h – Lua Bernado Quinteto
- 15h – Gabriel Gaiardo Trio
- 17h – Bocato Quinteto
Forró 24h – Sé
Endereço: Praça da Sé, 111 – Centro Histórico de São Paulo
- DJs de Intervalo: DJ Rata, DJ Jad e Discoteca Forró Veneno
23 de maio
- 18h – Trio da Lua
- 19h – Maha Brasil
- 20h – Tanaka do Pife
- 21h30 – Trio Sabiá
24 de maio
- 0h – Enok Virgulino
- 2h30 – Diana do Sertão
- 3h30 – Nicolas Krassik
- 5h – Coisa de Zé
- 8h – Tiziu do Araripe
- 11h – Diego Oliveira
- 13h30 – Nando do Acordeon
- 14h30 – Téo dos 8 Baixos
- 16h – Trio Macaíba
Samba 24h – Viaduto Santa Ifigênia
Endereço: Viaduto Santa Ifigênia – Santa Ifigênia
23 de maio
- 18h – Comunidade Fazendinha com Elizete Rosa
- 19h30 – Comunidade Cidade Tiradentes com Marcelo Henrique
- 21h – Comunidade Pagode da Madrinha com Graça Braga
- 22h30 – Samba no Gogó e Paula Izis
- 23h – Thobias da Vai-Vai
24 de maio
- 0h – Comunidade Samba Maria Cursi com Luizinho SP
- 1h40 – Grupo Bom Gosto
- 3h10 – Comunidade Jardim das Flores com Tatty Nascimento
- 4h10 – Dj Doc – 50 anos de Zimbabwe
- 5h10 – Thiago Dugueto
- 10h – Dj Pica Pau – 50 anos de Zimbabwe
- 12h – Samba do Tempo do Onça convida Preta Arcanjo
- 13h – Comunidade Samba da Ribalta com Kristal
- 14h – Comunidade Samba da Praça Grajaú com Fabiana Bombom
- 15h30 – Comunidade Berço do Samba de São Mateus e Fabiana Cozza
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