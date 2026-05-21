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Centro de SP terá palcos 24 horas na Virada Cultural; veja programação

Nomes como Luísa Sonza, Manu Chao, Marina Sena, Seu Jorge e Ajulliacosta estão entre as principais atrações

  • Por Estadão Conteúdo
  • 21/05/2026 21h13 - Atualizado em 21/05/2026 21h13
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AGATHA GAMEIRO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO _virada cultural Apresentação da cantora Liniker no Palco Anhangabaú, na região central de São Paulo, durante a 20ª edição da Virada Cultural

A Virada Cultural 2026, que acontece nos dias 23 e 24 de maio, em São Paulo, vai reunir 1.200 atrações em 21 palcos espalhados pelas diferentes regiões da cidade. Nomes como Luísa Sonza, Manu Chao, Marina Sena, Seu Jorge e Ajulliacosta estão entre as principais atrações.

O centro da cidade, tradicionalmente, é um dos principais polos de concentração de shows e atividades promovidas pelo evento, e vai abrigar algumas das apresentações mais aguardadas para a edição deste ano. Muitos palcos têm programação 24 horas, que vira a madrugada com shows musicais e performances artísticas.

Confira a programação dos palcos 24 horas do centro da cidade.

Palco Anhangabaú

Endereço: Pq Anhangabaú, 350 – Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

  • 17h – João Carlos Martins
  • 18h – Mocidade Alegre
  • 19h30 – Péricles
  • 22h – Luisa Sonza

24 de maio

  • 0h30 – Manu Chao
  • 3h – Orchestre Polyritmo de Cotonou
  • 5h30 – Western Standard Time
  • 9h – Funmilayo Afrobeat Orquestra
  • 14h – Marina Sena
  • 16h30 – Seu Jorge
  • 18h30 – Alexandre Pires

Palco Arouche

Endereço: Largo do Arouche s/n – Centro

23 de maio

  • 19h – Jadsa
  • 21h – Catto
  • 23h – Brisa Flow e DJ Lys Ventura

24 de maio

  • 1h – Ebony
  • 3h – Mc Luanna
  • 5h – Urias
  • 10h – Bruna Mendez
  • 12h – Núbia
  • 14h – Tulipa Ruiz
  • 16h – Ajulliacosta
  • 18h – Céu – 20 anos

Palco São João

Endereço: Av. São João, 1101 – República

23 de maio

  • 18h – Sidney Magal
  • 21h – Odair José
  • 23h30 – Banda Fruto Sensual

24 de maio

  • 2h – Gaby Amarantos
  • 4h30 – Johnny Hooker
  • 11h – Rom Santana
  • 13h – Juliana Linhares
  • 15h – Otto canta Reginaldo Rossi
  • 18h – Joelma
  • Jazz 24h – Ramos de Azevedo

Endereço: Praça Ramos de Azevedo, República

  • DJs de Intervalo: DJ Janaina Nas, DJ Mary G, DJ Calle e DJ Pensanuvem

23 de maio

  • 18h – Deejazz participação Izzy Gordon
  • 20h – Sintia Piccin Quinteto
  • 22h – Marcos Fischer Quinteto

24 de maio

  • 0h – Joy Sales tributo a Erikah Badu
  • 2h – Lucas Gomes Quinteto
  • 0h30 – Barranco Trio
  • 5h – Tarkus Trio
  • 9h – Lilian Estela Quarteto
  • 11h – Giu Nogueira Quarteto
  • 13h – Lua Bernado Quinteto
  • 15h – Gabriel Gaiardo Trio
  • 17h – Bocato Quinteto

Forró 24h – Sé

Endereço: Praça da Sé, 111 – Centro Histórico de São Paulo

  • DJs de Intervalo: DJ Rata, DJ Jad e Discoteca Forró Veneno

23 de maio

  • 18h – Trio da Lua
  • 19h – Maha Brasil
  • 20h – Tanaka do Pife
  • 21h30 – Trio Sabiá

24 de maio

  • 0h – Enok Virgulino
  • 2h30 – Diana do Sertão
  • 3h30 – Nicolas Krassik
  • 5h – Coisa de Zé
  • 8h – Tiziu do Araripe
  • 11h – Diego Oliveira
  • 13h30 – Nando do Acordeon
  • 14h30 – Téo dos 8 Baixos
  • 16h – Trio Macaíba

Samba 24h – Viaduto Santa Ifigênia

Endereço: Viaduto Santa Ifigênia – Santa Ifigênia

23 de maio

  • 18h – Comunidade Fazendinha com Elizete Rosa
  • 19h30 – Comunidade Cidade Tiradentes com Marcelo Henrique
  • 21h – Comunidade Pagode da Madrinha com Graça Braga
  • 22h30 – Samba no Gogó e Paula Izis
  • 23h – Thobias da Vai-Vai

24 de maio

  • 0h – Comunidade Samba Maria Cursi com Luizinho SP
  • 1h40 – Grupo Bom Gosto
  • 3h10 – Comunidade Jardim das Flores com Tatty Nascimento
  • 4h10 – Dj Doc – 50 anos de Zimbabwe
  • 5h10 – Thiago Dugueto
  • 10h – Dj Pica Pau – 50 anos de Zimbabwe
  • 12h – Samba do Tempo do Onça convida Preta Arcanjo
  • 13h – Comunidade Samba da Ribalta com Kristal
  • 14h – Comunidade Samba da Praça Grajaú com Fabiana Bombom
  • 15h30 – Comunidade Berço do Samba de São Mateus e Fabiana Cozza
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