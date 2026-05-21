Centro de SP terá palcos 24 horas na Virada Cultural; veja programação

Nomes como Luísa Sonza, Manu Chao, Marina Sena, Seu Jorge e Ajulliacosta estão entre as principais atrações

AGATHA GAMEIRO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Apresentação da cantora Liniker no Palco Anhangabaú, na região central de São Paulo, durante a 20ª edição da Virada Cultural



A Virada Cultural 2026, que acontece nos dias 23 e 24 de maio, em São Paulo, vai reunir 1.200 atrações em 21 palcos espalhados pelas diferentes regiões da cidade. Nomes como Luísa Sonza, Manu Chao, Marina Sena, Seu Jorge e Ajulliacosta estão entre as principais atrações.

O centro da cidade, tradicionalmente, é um dos principais polos de concentração de shows e atividades promovidas pelo evento, e vai abrigar algumas das apresentações mais aguardadas para a edição deste ano. Muitos palcos têm programação 24 horas, que vira a madrugada com shows musicais e performances artísticas.

Confira a programação dos palcos 24 horas do centro da cidade.

Palco Anhangabaú

Endereço: Pq Anhangabaú, 350 – Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

17h – João Carlos Martins

18h – Mocidade Alegre

19h30 – Péricles

22h – Luisa Sonza

24 de maio

0h30 – Manu Chao

3h – Orchestre Polyritmo de Cotonou

5h30 – Western Standard Time

9h – Funmilayo Afrobeat Orquestra

14h – Marina Sena

16h30 – Seu Jorge

18h30 – Alexandre Pires

Palco Arouche

Endereço: Largo do Arouche s/n – Centro

23 de maio

19h – Jadsa

21h – Catto

23h – Brisa Flow e DJ Lys Ventura

24 de maio

1h – Ebony

3h – Mc Luanna

5h – Urias

10h – Bruna Mendez

12h – Núbia

14h – Tulipa Ruiz

16h – Ajulliacosta

18h – Céu – 20 anos

Palco São João

Endereço: Av. São João, 1101 – República

23 de maio

18h – Sidney Magal

21h – Odair José

23h30 – Banda Fruto Sensual

24 de maio

2h – Gaby Amarantos

4h30 – Johnny Hooker

11h – Rom Santana

13h – Juliana Linhares

15h – Otto canta Reginaldo Rossi

18h – Joelma

Jazz 24h – Ramos de Azevedo

Endereço: Praça Ramos de Azevedo, República

DJs de Intervalo: DJ Janaina Nas, DJ Mary G, DJ Calle e DJ Pensanuvem

23 de maio

18h – Deejazz participação Izzy Gordon

20h – Sintia Piccin Quinteto

22h – Marcos Fischer Quinteto

24 de maio

0h – Joy Sales tributo a Erikah Badu

2h – Lucas Gomes Quinteto

0h30 – Barranco Trio

5h – Tarkus Trio

9h – Lilian Estela Quarteto

11h – Giu Nogueira Quarteto

13h – Lua Bernado Quinteto

15h – Gabriel Gaiardo Trio

17h – Bocato Quinteto

Forró 24h – Sé

Endereço: Praça da Sé, 111 – Centro Histórico de São Paulo

DJs de Intervalo: DJ Rata, DJ Jad e Discoteca Forró Veneno

23 de maio

18h – Trio da Lua

19h – Maha Brasil

20h – Tanaka do Pife

21h30 – Trio Sabiá

24 de maio

0h – Enok Virgulino

2h30 – Diana do Sertão

3h30 – Nicolas Krassik

5h – Coisa de Zé

8h – Tiziu do Araripe

11h – Diego Oliveira

13h30 – Nando do Acordeon

14h30 – Téo dos 8 Baixos

16h – Trio Macaíba

Samba 24h – Viaduto Santa Ifigênia

Endereço: Viaduto Santa Ifigênia – Santa Ifigênia

23 de maio

18h – Comunidade Fazendinha com Elizete Rosa

19h30 – Comunidade Cidade Tiradentes com Marcelo Henrique

21h – Comunidade Pagode da Madrinha com Graça Braga

22h30 – Samba no Gogó e Paula Izis

23h – Thobias da Vai-Vai

24 de maio