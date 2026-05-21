Tremor de magnitude 3.3 é registrado na costa do RJ

O episódio ocorreu próximo de Maricá, na madrugada desta quinta-feira (21)

Reprodução/Instagram @redesismograficabr Não houve relatos de que a população tenha sentido os tremores



A Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) identificou, por volta das 5h31 desta quinta-feira (21), um tremor de terra de magnitude 3.3 próximo ao município de Maricá, na costa do Rio de Janeiro. O órgão informou que não houve relatos de que o episódio tenha sido sentido pela população.

Segundo Gilberto Leite, sismólogo do Observatório Nacional, o tipo de tremor é relativamente comum no país e não representa risco significativo para a população. “O Brasil registra pequenos tremores de terra com certa frequência, especialmente devido às tensões tectônicas que atuam na crosta terrestre”, explicou.

Leite disse que, na maioria dos casos, os “abalos têm baixa magnitude e não chegam a ser sentidos”. O especialista ainda acrescentou que o litoral da região Sudeste “é considerado a principal zona sísmica” do país por ocorrerem “pequenos terremotos” de forma “relativamente frequente”.