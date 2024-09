Justiça mantém prisão de Deolane Bezerra em caso de lavagem de dinheiro

Influenciadora e sua mãe permanecem presas na Colônia Penal Feminina do Recife, sob investigação por conexões com atividades ilegais em casas de apostas

A Justiça decidiu manter a prisão de Deolane Bezerra, que está sendo investigada por supostas conexões com atividades ilegais relacionadas a casas de apostas. A detenção ocorreu na manhã de quarta-feira (4), quando ela e sua mãe, Solange Bezerra, foram presas. A audiência de custódia realizada na manhã de quinta-feira resultou na confirmação da prisão. Deolane foi capturada no bairro de Boa Viagem, em Recife, e inicialmente levada ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri). Posteriormente, ela foi transferida para a Colônia Penal Feminina do Recife, onde se encontra em uma cela separada. A defesa de Deolane refuta as alegações de envolvimento em atividades ilícitas.

A investigação, que faz parte da Operação Integration, revela que a organização criminosa utilizava diversas empresas, incluindo aquelas de eventos e publicidade, além de casas de câmbio e seguros, para realizar lavagem de dinheiro. O delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco, Renato Rocha, destacou que a rede operava com plataformas de jogos que não são regulamentadas no Brasil, visando disfarçar a origem dos recursos. As autoridades continuam a apurar as atividades da organização, que, segundo as investigações, teria movimentado quantias significativas de dinheiro de forma irregular. A situação de Deolane e sua mãe permanece sob análise judicial, enquanto a defesa busca contestar as acusações que pesam sobre elas.

