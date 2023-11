CEO da Latam joga responsabilidade de atrasos de voos em eventos climáticos e pede paciência

Jerome Cadier foge de responsabilidade e diz que problemas que impactam rede são alheios ao controle da empresa

Roberto Casimiro/Estadão Conteúdo Somente no domingo, 29 de outubro, houve 102 cancelamentos de voos da Latam, o que afetou 13 mil passageiros



Passageiros do Aeroporto de Congonhas enfrentaram, na última semana, atrasos e cancelamentos de voos, causados por condições climáticas adversas e até mesmo uma interdição na pista em razão de uma aeronave privada que teve o pneu furado. Somente no domingo, 29 de outubro, houve 102 cancelamentos de voos da Latam, o que afetou 13 mil passageiros – outros 23 voos foram deslocados para outros terminais, o que impactou 4.000 pessoas. Em uma postagem em seu perfil no LinkedIn, intitulada “Mais um dia de aviação”, o CEO da companhia no Brasil, Jerome Cadier, reconheceu os problemas, mas pediu “a maior calma possível” aos passageiros.

“Em muito pouco tempo, cai muita água e com ventos muito fortes. Pousos e decolagens são suspensos por segurança, às vezes por poucos minutos, às vezes por mais. É difícil entender o quanto isto é disruptivo para a operação de uma companhia aérea. Os voos que deviam chegar são atrasados, alguns alternam para outros aeroportos, seja pelo clima, seja pela situação do combustível. Com isto os voos que dependiam da chegada da aeronave no aeroporto certo e a tempo começam a ser cancelados e a bola de neve cresce exponencialmente quanto mais longa é a suspensão de operações”, iniciou. “A única coisa que peço é que todos que infelizmente são afetados por estas chuvas tenham a maior calma possível. Em momentos como este, eu sei que cada colaborador da Latam está tentando resolver da melhor forma possível, dentro das restrições que existem”, acrescenta em outro momento. Na postagem, Cadier diz que a suspensão temporária de pousos e decolagens causa um impacto “na rede toda”. “Recompor isto é um grande quebra-cabeça com mil restrições e um número tão grande de soluções possíveis. O que todas estas soluções têm em comum é que todas envolvem atrapalhar os planos de milhares de passageiros, alguns mais, outros menos”, afirma.

Na segunda-feira, após uma nova leva de atraso em voos, a Latam divulgou uma nota na qual afirma que os atrasos e cancelamentos configuram uma situação “totalmente alheia ao controle da companhia, que está prestando a assistência necessária aos passageiros, além de reacomodá-los em outros voos. A LATAM adota todas as medidas técnicas e operacionais para garantir uma operação segura a todos”.