Chuvas causam queda de energia no Aeroporto de Congonhas

Jato executivo derrapou em razão da pista molhada e afetou sistema de pousos e decolagens do terminal; não houve feridos

Reprodução/Youtube/Golf Oscar Romeo Avião sendo retirado da pista do aeroporto após derrapar no aeroporto de Congonhas



O forte temporal que atingiu São Paulo na tarde desta sexta-feira, 3, provocou uma queda de energia no Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo. Além disso, a pista principal do terminal precisou ser fechada após um jato executivo derrapar durante o pouso. Segundo a Aena Brasil, empresa responsável pela administração do aeroporto, a aeronave teve problemas com o sistema de freios durante a aterrissagem por volta das 16h13. Não houve feridos. O avião foi retirado da pista e os pousos e decolagens foram retomados por volta das 17h30. Segundo a empresa, as chuvas intensas causaram uma queda de energia no terminal de passageiros. A empresa confirmou que os geradores já foram acionados e “a Aena trabalha junto à concessionária de energia para restabelecer a situação”. Também registramos a queda de uma árvore numa das vias de acesso ao terminal. Um carro foi atingido, mas ninguém se feriu. A capital paulista foi atingida por um temporal no fim da tarde desta sexta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 120 chamados para quedas de árvores na capital e na Grande São Paulo. Um desabamento causou a morte de uma pessoa em Osasco. A cidade entrou estado de atenção para alagamentos. O alerta foi emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE).