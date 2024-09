Cerca de 90% das empresas com mais de 100 funcionários implementam pelo menos uma prática ambiental, diz IBGE

Segundo a pesquisa, 79,6% dessas práticas estão relacionadas à gestão de resíduos sólidos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentou, nesta quarta-feira (18), os resultados da Pesquisa de Inovação Semestral (PINTEC) 2023, que se concentrou em práticas ambientais e biotecnologia. Essa pesquisa foi realizada em colaboração com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O evento de lançamento dos dados contou com a presença de mais de 80 participantes, incluindo representantes de instituições como a ABDI, UFRJ, Ipea e BNDES. Durante a apresentação, o diretor-adjunto de Pesquisas do IBGE, João Hallak Neto, destacou que a PINTEC analisa empresas de médio e grande porte nos setores de transformação e extrativos, com foco em indicadores de inovação e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).

Os dados revelaram que 89,1% das 9.827 indústrias com 100 ou mais funcionários implementaram pelo menos uma prática ambiental, sendo que 79,6% dessas práticas estão relacionadas à gestão de resíduos sólidos. As indústrias de bebidas se destacaram, com 93,3% adotando iniciativas voltadas para a gestão de recursos hídricos e 87% focadas em eficiência energética. Além disso, a pesquisa indicou que 36,7% das empresas publicaram relatórios de sustentabilidade, enquanto 69,6% das que incorporaram critérios ESG pertencem ao setor químico.

Os resultados também mostraram que setores com maior regulamentação tendem a ter uma proporção maior de empresas que adotam práticas ambientais. A coleta de dados da PINTEC foi realizada por meio de grupos de trabalho dedicados, e a participação das empresas foi estimulada pelo enfoque em questões ambientais, que são consideradas de grande relevância na atualidade.

