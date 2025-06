Cerimônia em Praia Grande, SC, homenageia vítimas de acidente de balão

Homenagem foi organizada pela Associação de Pilotos e Empresas de Balonismo (Avibaq) e contou com a presença de um pastor, que ofereceu palavras de consolo aos familiares e amigos das vítimas

Uma cerimônia foi realizada neste sábado (28) em Praia Grande, Santa Catarina, para prestar homenagem às vítimas de um trágico acidente de balão. O incidente, que ocorreu no dia 21 do mesmo mês, resultou na morte de oito pessoas. A homenagem foi organizada pela Associação de Pilotos e Empresas de Balonismo (Avibaq) e contou com a presença de um pastor, que ofereceu palavras de consolo aos familiares e amigos das vítimas. O acidente envolveu um balão de ar quente que transportava 21 pessoas durante um voo turístico. Durante o trajeto, o balão pegou fogo, levando o piloto a tomar a decisão de realizar uma descida de emergência. Essa ação permitiu que 12 ocupantes conseguissem saltar antes que a situação se tornasse crítica. No entanto, a redução de peso não foi suficiente para evitar a tragédia.

Após a descida de emergência, o balão, ainda em chamas, ganhou altitude novamente, o que culminou na morte dos oito passageiros que não conseguiram escapar. A tragédia chocou a comunidade local e levantou questões sobre a segurança em voos de balão, especialmente em situações de emergência. Durante a cerimônia, os participantes soltaram oito balões brancos, cada um representando uma das vítimas do acidente.

