Padrasto é preso após espancar criança de três anos por fazer xixi na cama

Criança sofreu traumatismo craniano e está internada; padrasto foi autuado por tentativa de homicídio

Reprodução/Agência Minas Gerais Polícia civil prendeu o padrasto em uma unidade hospitalar da cidade



Um homem de 30 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (18) suspeito de agredir violentamente a enteada, uma criança de apenas 3 anos, em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o padrasto teria espancado a menina após ela fazer xixi na cama.

A criança estava sob os cuidados do suspeito enquanto a mãe não estava em casa. De acordo com as investigações iniciais, a menina sofreu graves lesões na cabeça, foi diagnosticada com traumatismo craniano e precisou ser transferida para atendimento especializado devido à gravidade do quadro.

Ainda segundo a polícia, o homem foi localizado em uma unidade hospitalar da cidade, onde acompanhava o atendimento da criança, e acabou preso em flagrante. O delegado responsável autuou o suspeito por tentativa de homicídio qualificado, já que a vítima é uma criança em situação de extrema vulnerabilidade.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias da agressão e o estado de saúde da menina.