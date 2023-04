CFM proíbe prescrição de anabolizantes para fins estéticos e melhora de desempenho esportivo

Na resolução, o Conselho Federal de Medicina afirma que as redes sociais facilitam a difusão de ‘terapias não comprovadas e potencialmente danosas’ e diz que os médicos não devem prescrever substâncias não aceitas pela comunidade científica

Drazen Zigic/Freepik Conselho alertou para riscos envolvendo o uso de 'doses inadequadas de hormônios'



O Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou uma resolução que proíbe a prescrição de esteroides androgênicos e anabolizantes para fins estéticos, ganho de massa muscular e melhora do desempenho esportivo. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira, 11. Na decisão, o CFM diz que os médicos não devem prescrever medicamentos que não tiveram a indicação aceita pela comunidade científica e salienta que as redes sociais facilitam a proliferação de “terapias não comprovadas e potencialmente danosas”. Além disso, o CFM alerta para “os riscos potenciais de doses inadequadas de hormônios, e que mesmo as doses terapêuticas podem desencadear efeitos colaterais danosos, principalmente nos casos em que a deficiência hormonal não foi diagnosticada apropriadamente conforme as diretrizes e recomendações em vigor”. A resolução entra em vigor já nesta terça. Com a mudança, ficam vedados os seguintes procedimentos: