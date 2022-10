Chegada de frente fria deve derrubar temperaturas e causar chuvas pelo Brasil

Próximos dias devem ser marcados por fortes chuvas e rajadas de vento em diversas regiões; no Sul, existe a possibilidade de geada e neve

Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Queda de temperatura já começou a ser sentida no Sul e no Sudeste e deve piorar ainda mais na terça



Na primeira semana de novembro, o Brasil deverá sofrer o impacto de uma nova frente fria, que provocará fortes chuvas, granizo e uma queda acentuada de temperatura nos próximos dias. A frente fria chegou ao Brasil no domingo, 30, e intensificou áreas de instabilidade no Sul, onde o risco de temporais aumento. O sul do Mato Grosso do Sul também foi afetado. Nesta segunda-feira, 31, a frente fria evoluiu e a expectativa é de que a maioria das regiões registre chuva forte e volumosa. O Sul registrou uma queda ainda maior de temperatura, efeito que também chegou às demais regiões. Na terça, a frente influenciará no tempo em quase todas as regiões, com a previsão de temporais sendo mantidas, especialmente entre o Sudeste e o Amazonas. No Rio Grande do Sul há risco de geada, enquanto Santa Catarina pode registrar neve. Para os próximos dias também estão previstas fortes rajadas de vento, fruto do contraste do avanço do ar frio com a presença de nuvens de tempestade. A velocidade média ficará entre 40 e 60 km/h, podendo ultrapassar essa marca em algumas regiões. A queda de temperatura já começou a ser sentida e deve piorar ainda mais na terça.