Lula se reúne com Fernández, presidente da Argentina, em São Paulo

Essa é a primeira visita oficial do argentino ao Brasil desde que assumiu o poder em 2019

Nelson ALMEIDA / AFP Alberto Fernandez viaja para o Brasil para se encontrar com Lula



O presidente da Argentina, Alberto Fernández, desembarcou nesta segunda-feira, 31, no Brasil para se reunir com o presidente eleito Luis Inácio Lula da Silva (PT), em seu primeiro compromisso oficial após derrotar Jair Bolsonaro (PL) no domingo, 30, e chegar a seu terceiro mandato. Fernández foi recebido, pro volta do meio-dia, por Lula em São Paulo no Hotel Intercontinental. Por meio das redes sociais, o líder argentino celebrou o encontro. “Todo meu amor, admiração e respeito, querido companheiro. Teremos um futuro que nos abraça e convoca”, escreveu no Twitter. No domingo, Fernández comemorou o resultado eleitoral com uma mensagem no Twitter, considerando que Lula “traz esperança para a América Latina”. “Sua vitória abre um novo tempo para a história da América Latina. Um tempo de esperança e de futuro que começa hoje mesmo”, sustentou. “Depois de tantas injustiças que você viveu, o povo do Brasil o elegeu e a democracia triunfou. A América Latina sonha”, acrescentou.

As relações entre Brasil e Argentina não está em seu melhor momento. Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro explorou a crise que o país vizinho enfrenta como forma de atacar o adversário, por saber da proximidade que os dois possuem. Antes de viajar ao Brasil, em entrevista a uma rádio local, Fernández declarou que ficou quieto diante das declarações de Bolsonaro em nome da relação entre os países. Com a vitória de Lula ele acredita que “o vínculo com o Brasil será muito mais profundo, realista e sincero, e isso não é pouca coisa” e declarou que “a Argentina e o Brasil juntos representam um altíssimo nível para o produto bruto sul-americano” e “durante todos esses anos, fiquei quieto com relação às provocações que recebi do governo do Brasil, porque sei que a relação entre a Argentina e o Brasil deve ser indestrutível independente de quem governe”, acrescentou.