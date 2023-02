Cheia de hits e com convidados, Claudia Leitte agita o 4º dia de Carnaval em Salvador

Domingo ainda teve trios de BaianaSystem, Xanddy Harmonia, Olodum, Bel Marques, entre outros

MAX HAACK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Claudinha faz trio tradicional em Salvador neste domingo



A ‘Claudinha Bagunceira’ foi um dos destaques do Circuito Barra-Ondina, em Salvador, neste domingo de Carnaval. Claudia Leitte subiu no trio com muitos foliões acompanhando e emplacou hits como Baldin de Gelo, Perigosinha, Extravasa, Largadinho, entre outros. Ela recebeu como convidados Flor Gil, neta de Gilberto Gil, e Vitão. Os três cantaram juntos e levantaram a multidão. Claudinha também interpretou axés clássicos e até Marília Mendonça. Nos camarotes, a primeira-dama Janja participou das comemorações do carnaval de Salvador. Também neste domingo, 19, desfilaram Xanddy Harmonia, Olodum, Brown, BaianaSystem, Daniela Mercury, Bel Marques e Parangolé. Uma confusão chamou a atenção. Cordeiras, que carregam a corda do trio, se desentenderam e brigaram feio, com direito a puxões de cabelo e empurrões.